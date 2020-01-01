فتش عن «عقدة الرجل».. لماذا كان الحكيم «عدوًا للمرأة»؟

33 عاما مرت على وفاة الكاتب توفيق الحكيم، الذي وافته المنية في 26 يوليو لعام 1987، عن عمر ناهز الـ88 عاما، بالقاهرة، تاركا وراءه إرثا عظيما من الأعمال الأدبية والمسرحية، فهو أحد رواد الرواية والكتابة المسرحية، ومن الأسماء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث.موقف الحكيم من المرأة لم يكن واضحا، حتى إنه وصف بـ"عدو المرأة"، وفي حوار قديم له بمجلة "المجلة" بعددها رقم 92 والصادرة بتاريخ 1 أغسطس لعام 1964، والذي جاء بعنوان "توفيق الحكيم يجيب على أسئلة فؤاد دوارة"، كشف عن الموقف الحقيقي من المرأة، ومدى صدق الوصف الشائع عنه، مؤكدا أن موقفه من المرأة لم يتغير على الإطلاق.وأشار إلى أن هناك فرقا كبيرا بين شعوره الخاص نحوها وشعوره العام، فشعوره الخاص نحوها، ظهر في كل ما كتبه وهو شعور المحبة أو ما هو أكثر من المحبة، أما بالنسبة لشعوره العام من المرأة باعتبارها تطالب في المجتمع بوظيفة تشابه وظيفة الرجل تماما، فهذا هو ما خالفها فيه.فأساس الخلاف هو ما تزعمه المرأة من أنها مساوية للرجل في كل شيء وما تريده من أن تكون مثله في كل عمل من أعمال الحياة، وتضخم عندها هذا الإحساس إلى درجة تكاد تكون مرضية، وبصورة يمكن أن نسميها بـ"عقدة الرجل"، وهنا موضع الخلاف بيني وبينها؛ بحسب ما ذكره الحكيم في المقال.وعن السبب في "عقدة الرجل" عند المرأة؛ قال الحكيم: ربما كان ما ترسب من أجيال عديدة في كل المجتمعات من تفضيل الذكر على الأنثى، وفرح الأهل حين يسمعون أن المولود ذكر، وحزنهم إذا كان أنثى، ولعل ذلك يعطي المرأة العذر والحق في أن تصاب بهذه العقدة، ولكن شعوري الخاص أن المرأة مخطئة حين تتعقد لهذا السبب، كما لا أبرئ المجتمع من مسئولية هذا الخطأ الجماعي المتأصل منذ القدم في تفضيل الذكر على الأنثى تفضيلا مطلقا جزافيا، لعل المجتمعات القديمة كانت معذورة لأن الرجل هو الذي يحارب ويتحمل مشاق الحياة الجسدية الضرورية، وتساءل هل هناك أمل في أن تصحح المجتمعات المقبلة فكرتها عن المرأة فتجعلها في مكانة مساوية في الأهمية لمكانة الرجل، فيسر الرجل حين يرزق بأنثى نفس السرور الذي يشعر به حين يرزق بذكر؟!وأكد أن هذا لو تحقق وزال من المجتمع هذا التفريق، فإن العقدة التي حدثتك عنها – عقدة الرجل – ستزول بدورها من شعور المرأة وتفكيرها، مضيفا أن موقفه هو ضد العقدة التي عند المرأة وليس كراهية في المرأة ذاتها، ولا ينكر على المرأة حق العمل والكفاح، فهو مؤمن بأن المرأة تكون أحيانا أكثر قدرة على الكفاح من الرجل، وكل ما ينكره عليها هو هذه العقدة المرضية المستولية عليها، ورغبتها في محاكاة الرجل إلى درجة مضحكة في بعض الأحيان.