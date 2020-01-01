الجزائر: إجلاء 5158 عالقا من 26 دولة

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تواصل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج، حيث تمت إعادة 5158 مواطنا جزائريا خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري.وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، السفير عبدالعزيز بن علي الشريف، في تصريح له مساء اليوم، إن العالقين كانوا في 26 دولة، وتم إجلاؤهم عبر 20 رحلة جوية ورحلتين بحريتين.وأضاف أنه تم استقبال المواطنين العائدين بالفنادق التي جندت كل الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذه العملية، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء ستتواصل اليوم وحتى 30 يوليو الجاري، عبر 20 رحلة لإجلاء 5165 مواطنا عالقا من المسجلين في كل من مصر، وفرنسا، والأردن، وروسيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة وقطر، بالإضافة إلى مواطنين عالقين في بلدان مجاورة لنقاط الإجلاء.