رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: إجلاء 5158 عالقا من 26 دولة

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:01 م
تبون
تبون
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تواصل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج، حيث تمت إعادة 5158 مواطنا جزائريا خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري.

وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، السفير عبدالعزيز بن علي الشريف، في تصريح له مساء اليوم، إن العالقين كانوا في 26 دولة، وتم إجلاؤهم عبر 20 رحلة جوية ورحلتين بحريتين.

وأضاف أنه تم استقبال المواطنين العائدين بالفنادق التي جندت كل الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذه العملية، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء ستتواصل اليوم وحتى 30 يوليو الجاري، عبر 20 رحلة لإجلاء 5165 مواطنا عالقا من المسجلين في كل من مصر، وفرنسا، والأردن، وروسيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة وقطر، بالإضافة إلى مواطنين عالقين في بلدان مجاورة لنقاط الإجلاء.

موضوعات متعلقة

الشاب المعتدى عليه بالكويت يروي تفاصيل الواقعة: «في ناس مابترضاش بالظلم»

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات الاعتداء على شاب مصري بالكويت

«الصحة» تدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع عقار الزمالك

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور في بيت دعارة.."قاتلت الإنجليز بسببها"

قصة الزواج والأمومة في حياة إلهام شاهين.. وسر تسميتها بـ«نجمة الاعتذارات»

اعترافات فاروق الفيشاوي: «لم أعش عالة على سهير رمزي.. وأحمد سر خوفي الأعظم»

حكاية أول علقة ساخنة تلقاها رشدي أباظة.. "كسرت فيها أنفه"

نجم الساعة

اعترافات فاروق الفيشاوي: «لم أعش عالة على سهير رمزي.. وأحمد سر خوفي الأعظم»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

افتتاح مجمع سينمات رينسانس مدينتي.. تضم 15 قاعة وأحدث شاشات العرض

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

رنيم الوليلى فى أول حوار بعد اعتزالها: لا أبحث عن التدريب حاليًا.. وأنتظر مولودى الأول

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

فتش عن «عقدة الرجل».. لماذا كان الحكيم «عدوًا للمرأة»؟

لوحات فنية معبرة بمعرض «شجع سياحة بلدك» بالغربية (صور)

التعبير عن الجائحة بنصوص أدبية.. تفاصيل مبادرة «كورونا بعيون هؤلاء»

«الناشرين المصريين»: تجميد عضوية أي مطبعة تساهم في التزوير