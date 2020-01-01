القنصل المصري بالكويت: تحركنا لدعم الشاب المعتدى عليه قبل نشر الفيديو

قال السفير هشام عسران، قنصل عام مصر في الكويت، إن السفارة تواصلت مع الشاب المصري وليد، الذي تعرض لاعتداء من مواطن كويتي أثناء عمله في إحدى الجمعيات بالكويت، وذلك قبل ظهور الفيديو.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السفارة عرضت على وليد تقديم الدعم القانوني، لكن الأمر ما زال في قبضة الشرطة الكويتية.ولفت إلى أنه بعد نشر الفيديو، بدأت شائعات أنه تنازل عن المحضر، لكن عندما تواصلنا معه أكد تمسكه بحقه.وأشار إلى أن سبب الواقعة هو طلب وليد من المواطن الكويتي رقمه لتسجيل السلع التي قام بشرائها، وفقًا لتعليمات إدارة الجمعية، لكن المواطن لم يكن بحيازته الرقم، وحاول المواطن التالي له أن يسجلها على رقمه، فرد وليد بأنه ممنوع بأمر الإدارة، فقام الكويتي بصفعه.