8 وفيات و633 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 633 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 20278 حالة.وقالت الوزارة - في بيان - إنه تم تسجيل 8 حالات وفيات، ليصل إجمالي ضحايا كورونا 313 حالة، كما تم تسجيل 156 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 16438.