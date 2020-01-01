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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: 168 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:13 م
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 3746 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم الأحد – إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 51 حالة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7227 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أكد الدكتور فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان)، أن بلاده تقف أمام خيار صعب، حيث تُظهر كافة المؤشرات والبيانات تسارعا كبيرا في ازدياد عدد حالات الإصابة بالوباء.

وتوقع مدير مستشفى رفيق الحريري تطورات وصفها بـ"المروعة" ما لم يغير اللبنانيون مسار تعاملهم مع أزمة وباء كورونا. مضيفا: "رأيي الشخصي أننا على وشك فقدان السيطرة على الوباء".

ودعا إلى رفع مستوى الجاهزية في مراكز العزل والمستشفيات وأقسام العناية المركزة في عموم لبنان، والعمل على رفع مستوى الوعي العام عند المواطنين اللبنانيين، واستخدام تكنولوجيا التعقب الرقمي لتقليص حالات الإصابة، والصرامة الكاملة في فرض التدابير الوقائية.

من جانبه، أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 17 مسعفا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إلزامهم الحجر الصحي وتتبع المخالطين لهم وإخضاع عائلاتهم للفحوصات المخبرية؛ للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

من ناحيتها، أعلنت نقابة المحامين إغلاق مقر النقابة وفروعها لمدة 4 أيام ابتداء من الغد في إطار الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.

من جهته، نفذ جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) حملات على المنتجعات السياحية والشواطئ والمسابح والمطاعم في مناطق متفرقة من عموم البلاد، للتأكد من مستويات الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة اللبنانية – في بيان لها – أنها قامت بتحرير محاضر مخالفات بحق عدد من المؤسسات والجهات المخالفة، بعدما تبين عدم الالتزام بارتداء العاملين للكمامات وعدم التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي.

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