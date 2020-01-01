إصابات كورونا في تونس تصل لـ1452 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الجائحة إلى 1452 حالة.وأضاف بيان لوزارة الصحة أوردته تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إجراء 530 تحليلا مخبريا من بينها 27 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 89848، وقد تم تسجيل 22 تحليلا إيجابيا من بينهم 9 حالات إصابة جديدة، وحالة واحدة إصابة محلية و8 حالات إصابة وافدة و13 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.وأوضح أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1452 حالة، و1142 حالة تماثلت للشفاء، و50 حالة وفاة.