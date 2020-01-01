التعبير عن الجائحة بنصوص أدبية.. تفاصيل مبادرة «كورونا بعيون هؤلاء»

أطلق نادي القراء المحترفين مبادرة جديدة بعنوان "كورونا بعيون هؤلاء"، تهدف إلى محاولة معرفة رؤية الكتاب حول أزمة كورونا، وكيفية تحويلها في شكل أدبي، والتعبير عن تلك الأزمة.وفي ضوء ذلك، أوضح الكاتب الصحفي إسلام وهبان، مدير نادي القراء المحترفين، إن الفكرة جاءته منذ بداية شهر يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه كان يرغب في معرفة رؤية المثقفين حول أزمة كورونا، خاصة أننا ما زلنا نعيشها حتى الآن.وتابع وهبان في تصريح لـ"الدستور"، أنه وجد ترحيبا شديدا من قبل عدد من الكتاب حول الفكرة، وبالفعل تم الاتفاق على التعبير عن أزمة كورونا على شكل نصوص أدبية، مؤكدا أنه لم يكن يرغب في رصدها على شكل يوميات، بل كان الهدف الرئيسي الحديث عنها والكتابة بشكل أقرب للقصة القصيرة، وليس مجرد سرد للتفاصيل.وأضاف وهبان، أن عددا كبيرا من الكتاب والمثقفين تحمسوا للفكرة رغم صعوبتها، لأنه يتطلب منهم الكتابة عن أمر حالي لم ينته بعد، لافتا إلى أنه فضل أن تكون المشاركة في البداية من قبل كتاب روائيين، لأن نظرتهم للأمور مختلفة، وبالفعل جاءت النصوص مبهرة، ويتم اعتبارها توثيق لأزمة كورونا، بزوايا مختلفة، آملا في أن يتم تجميع تلك النصوص في كتاب واحد.وتعد الكاتبة الروائية نورا ناجي، من أوائل المشاركين بـ"كورونا بعيون هؤلاء"، وشاركت بنص أدبي بعنوان "كورونا وحديقة الأندلس"، إلى جانب مشاركة الكاتب أحمد القرملاوي، طارق إمام، شيرين سامي، أحمد مدحت سليم، شريف عبدالهادي، مختار شحاتة، ونشوى صلاح، وأدهم العبودي الذي مر بتجربة العزلة وما بها من آلام نفسية وجسدية.