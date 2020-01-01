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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. اجتماع لجنة استرداد أراضِ الدولة لمتابعة نتائج الموجة الـ16

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:50 م
أراضِ الدولة
أراضِ الدولة
عبدالناصرمحمد
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تبحث لجنة استرداد أراضى الدولة، غدًا الإثنين، نتائج الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك مع الإسراع في عملية التقنين وعدالة تثمين الأراضي مع الحفاظ على مستحقات الدولة.

وقال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضى الدولة إن الموجة السادسة عشرة يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، ولم تواجه أى عقبات فى تحقيق المستهدف منها، وأن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع عمل لجان إنفاذ القانون بالمحافظات خلال عمليات التنفيذ.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة شدد على عدد من التوجيهات للإسراع بعملية التقنين فى مقدمتها عدالة التثمين دون مبالغة على المواطنين أو إهدار لحقوق الدولة، مؤكدا فى هذا الصدد على دور اللجنة العليا للتثمين فى متابعة إجراءات التسعير بالتنسيق مع المحافظات، مع التزام المحافظات بتقديم كافة التيسيرات التى تسهم فى دفع عجلة التقنين.

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