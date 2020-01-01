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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبل العيد.. تحريز كميات من اللحوم بإدفو (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:49 م
كميات من اللحوم
كميات من اللحوم
أسوان_إسراء توفيق
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مع قرب عيد الأضحى المبارك، نظمت لجنة إدارة الطب البيطري بمركز أدفو التابع لمحافظة أسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم، للمرور على محلات الجزارة واللحوم المجمدة، بقرية الكلح غرب وحى شمال بمدينة إدفو للتفتيش.

بهدف فحص مدى سلامة اللحوم والاشتراطات القانونية والذبح بالسلخانة، وتم تحرير محاضر مخالفات، وتحريز كميات من اللحوم للكشف عليها، ومطابقتها للمواصفات من عدمه ولاتخاذ اللازم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وتحت إشراف عبداللطيف محمد على مساعد رئيس الوحدة المحلية، والدكتور ياسر سليمان، والدكتور على بيومي وممثلي الإدارة البيطرية والبيئية.
كميات من اللحوم
كميات من اللحوم
كميات من اللحوم
كميات من اللحوم
كميات من اللحوم
كميات من اللحوم

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