قبل العيد.. تحريز كميات من اللحوم بإدفو (صور)

اللطيف محمد على مساعد رئيس الوحدة المحلية، والدكتور ياسر سليمان، والدكتور على بيومي وممثلي الإدارة البيطرية والبيئية.

مع قرب عيد الأضحى المبارك، نظمت لجنة إدارة الطب البيطري بمركز أدفو التابع لمحافظة أسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم، للمرور على محلات الجزارة واللحوم المجمدة، بقرية الكلح غرب وحى شمال بمدينة إدفو للتفتيش.بهدف فحص مدى سلامة اللحوم والاشتراطات القانونية والذبح بالسلخانة، وتم تحرير محاضر مخالفات، وتحريز كميات من اللحوم للكشف عليها، ومطابقتها للمواصفات من عدمه ولاتخاذ اللازم.وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وتحت إشراف عبد