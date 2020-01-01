سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الحدود اللبنانية، خلال عمليات روتينية له على الحدود.وأكد جيش الاحتلال، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه لا خوف من تسريب أي معلومات عبر الطائرة.وأمر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وزراء المجلس الوزراي الأمني المصغر "الكابينت"، بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الأوضاع على الحدود الشمالية.في السياق ذاته، أفادت تقديرات أمنية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حالة التأهب المفروضة حاليا على الجبهة الشمالية ستستمر لفترة طويلة، مؤكدة أن حزب الله سيواصل البحث عن نقطة ضعف للرد على مقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا، الثلاثاء الماضي.