بيوت الخلوات الأرثوذكسية تفتح أبوابها مطلع أغسطس

أعلن عدد من بيوت الخلوات الروحية للفتيات التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فتح أبواب البيوت لاستقبال الخلوات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مطلع أغسطس المقبل.وأكدت بيوت الخلوات اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم البيوت بعد كل خلوة أسبوعيًا، وإلزام الفتيات بإحضار كافة الأغراض الشخصية والوقائية والسماح بأعداد محدودة، وعدم استقبال أي فتاة تعاني من نزلات برد أو سخونية للحفاظ على سلامة الآخرين.يذكر أن بيوت الخلوات الروحية التابعة للأديرة تتيح الفرصة للشباب والفتيات للاختلاء مع الله لفترة ما، عادةً ما تكون عدة أيام، يتفرغون خلالها للصلوات ورفع التسبحة والتأمل في الكتاب المقدس، وأيضًا تشمل تدريبهم على أعمال مختلفة كالزراعة والطهي والمشغولات اليدوية.