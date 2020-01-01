«الحركة الوطنية»: البث المباشر أسلوبنا في الدعاية لانتخابات «الشيوخ»

قال محمد عزمي، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه سيتم الاعتماد على البث المباشر في الدعاية الانتخابية بدلًا من المؤتمرات، للوصول إلى الناخبين.وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم التفاعل مع أسئلة الجمهور بشكل لحظي للرد على استفساراتهم.ولفت محمد عزمي، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن حزب الحركة الوطنية سيشارك بـ20 مرشحًا فرديًا، و2 في القائمة.من ناحيته، قال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحزب يشارك بـ6 كوادر في القائمة الوطنية، فضلًا عن المنافسة على 24 مقعدًا فرديًا.وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، أن «عدد طلبات الترشح على المقاعد الفردية تخطت 24 شخصًا، وتم اختيار الأشخاص الأكثر خبرة سياسيًا»، مشيرًا إلى أن حزب الوفد يسهم في انتخابات الشيوخ بمحافظة الجيزة بثلاثة كوادر مختلفة في الفئات العمرية.وأوضح أن الحزب يدعم المرشحين الفرديين جماهيريًا وإعلاميًا، والإنفاق المادي يقع على عاتق المرشح نفسه.