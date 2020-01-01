تفاصيل خدمات موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2020



وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة هي بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق على الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:



1- الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم والعمل.



2- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.



3- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.



4- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.





شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين.



تنقسم شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين إلى 13 إعاقة وهي:



1- الشلل الدماغي.



2- الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.



3- ضمور العضلات.



4- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.



5- الإعاقات المتعددة.



6- البتر متعدد الأطراف.



7- فقد البصر التام.



8- فقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر).



9- متلازمة داون



10- صغر أو كبر حجم الراس.



Hydrocephalus or Microcephaly



11- طيف التوحد



12- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)



13- الجذام



كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.



للحصول على طلب استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة يجب الدخول على موقع الوزارة وملأ النموذج الموجود على الموقع والذي يحتوي على أسئلة أساسية عن:



- الاسم



- الرقم القومي



- نوع الإعاقة



- العنوان الحالي



- السن وقت التقديم لاستخراج الطلب



- الحالة الاجتماعية



- رقم التليفون



وبعد ملأ هذا النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله وكذلك تاريخ الكشف كما أنه من خلال نفس النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة.



حيث تم تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة، كي يتمكن ذوو الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم.واستقبلت مكاتب التأهيل الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، بحسب تصريحات وزارة التضامن.