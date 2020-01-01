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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: لا قيود على مغادرة الأردنيين البلاد إلى كل الدول

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:25 م
الطيران المدني الأردني
الطيران المدني الأردني
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قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن هيثم مستو، إنه لا توجد محددات ولا قيود على مغادرة الأردنيين المملكة إلى كل الدول عقب فتح المطارات في 5 أغسطس المقبل.

وأضاف مستو، في تصريحات صحفية، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأحد، أنه عند عودة المسافرين ستطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الصحة، وبيّن أن هيئة الطيران تفحص جاهزية المطارات الأردنية الثلاثة وشركات الطيران المحلية لاستئناف رحلات الطيران الدولية التي سيسمح بها اعتبارًا من 5 أغسطس القادم من نحو 22 دولة صنفتها وزارة الصحة بالخضراء.

وأوضح مستو، أن قائمة الدول الخضراء متغيرة وتحدث كل 14 يومًا وفق حالتها الوبائية، لافتًا إلى عدم وجود معايير عالمية محكمة وثابتة لتصنيف الدول بين خضراء وصفراء وحمراء.

وأشار إلى أن استئناف شركات الطيران المحلية لرحلاتها هو رهن رغبتها في عودة رحلاتها الدولية، مؤكدًا أن عودة الرحلات معتمدة على العرض والطلب واستجابة شركات الطيران المختلفة لاستئناف الرحلات.

وأكد أن الدول هي التي تحدد متطلبات الدخول إليها، وكل دولة تختار الاستراتيجية المناسبة لها بالنسبة لاستئناف الرحلات والسفر، مؤكدًا عدم وجود طريقة تمنع خطر جائحة فيروس كورونا، وأن الإجراءات المتخذة في قطاع الطيران تقلل من مخاطر وتداعيات الفيروس المستجد فقط.

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