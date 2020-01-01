وجبة بفندق في الساحل تُسمم داليا مصطفى

تعرضت الفنانة داليا مصطفى، لحالة تسمم أثناء وجودها في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، إثر تناولها الغداء بأحد الفنادق الشهيرة هناك.وأشار المقربون من داليا إلى أنها حاليًا تمكث في منزلها بالساحل الشمالي في حالة إعياء شديدة، بسبب حالة التسمم التي تعرضت لها منذ قليل، وأنها استدعت طبيبا لتشخيص حالتها وإعطاء العلاج المناسب لها.يذكر أن داليا مصطفى، كانت مشغولة الفترة الماضية في تصوير أجدد مشروعاتها السينمائية وهو فيلم "قبل الأربعين" من نوعية أفلام الرعب.وعُرض لها الفترة الماضية مسلسلا "البيت الكبير"، و"حواديت الشانزليزيه" في بطولة مشتركة مع الفنان إياد نصار والمخرج مرقص عادل وإنتاج سينرجي.