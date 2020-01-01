مكة تخصص 18 ألف موظف لدعم الحجاج

أعلنت أمانة مكة المكرمة، اليوم، تخصيص 18492 موظفًا وعاملًا لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام؛ لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19".وقالت أمانة العاصمة المقدسة، إنه تم تهيئة عدد من الفرق واللجان لمراقبة الأسواق والمحلات الغذائية والمطاعم وإجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات على مدار الساعة، ومصادرة المواد التآلفة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".كما خصصت أمانة مكة المكرمة فرقًا مركزية؛ لمواجهة أي حالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة.من جانبها باشرت اللجان الميدانية التابعة لوزارة الشئون الإسلامية أعمالها لصيانة وتشغيل المساجد ومرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في مسجدي نمرة والمشعر الحرام وفق البروتوكولات المعتمدة.كما حرصت وزارتا الشئون الإسلامية والصحة على صحة وسلامة المشاركين في حج هذا العام لجميع العاملين القائمين بأعمال الصيانة والنظافة في مساجد المشاعر المقدسة، وتكليفهم بقياس الحرارة في مواقع عملهم يوميًا والتأكيد على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.