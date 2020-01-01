سعد الدين الهلالي: 30 يونيو «ثورة الفرقان»

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الله لم يرسل دينه من أجل السلطة ولو أنه فعل ذلك لكان الرسول سلطان الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته البلاغ، والرهان على البشرية أن تثبت المعادلة وأن تنشر العدل فى الأرض.وأضاف "الهلالي" خلال تقديمه برنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة الفرقان، والتي فرقت بين أهل الرشد وأهل الاستخفاف وأهل الرشد هم أهل المسئولية وغير المسئولين من أطفال ومجانين وأهل الاستخفاف، وهم الذين يفرطون في عقولهم وقلوبهم وانقادوا خلف من أراد اقتيادهم.وتابع "الهلالي": الشعب العظيم وقف في 30 يونيو وأوقف أهل الاستخفاف الذين أرادوا حكمنا بزعمهم أنهم سيدخلون الجنة لا أنهم جاءوا لتلبية مطالبنا.