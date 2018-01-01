الأعلى للإعلام يصدر قرارًا بتشكيل لجنة إخطارات الصحف

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارا بتشكيل لجنة إخطارات الصحف.جاء ذلك وفقا للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.وتضمن قرار التشكيل، اختيار الكاتب الصحفي خالد ميري رئيسا للجنة، وعضوية نشأت الديهى (عضو المجلس)، ومحمد عبدالهادى علام "صحفي"، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار أحمد عبدالعزيز طه.وتختص اللجنة بفحص ودراسة الإخطارات التى ترد للمجلس بشأن إصدار الصحف، وتعد تقريرًا برأيها يعرض على المجلس.