نائب محافظ الشرقية يتابع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

زار الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، اليوم، مجلس مدينة منيا القمح رفقة محمود المرسي، رئيس المجلس.وتابع عبدالمعطي، سير العمل بالمركز التكنولوجي، وإجراءات التصالح على مخالفات البناء، والتقى شباب مدينة منيا القمح واستمع لمقترحاتهم لتطوير المدينة، وكلف رئيس المدينة بعقد لقاءات دورية مع الشباب.وكرّم نائب المحافظ، فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية" بمركز ومدينة منيا القمح، واستمع لمقترحات الفريق للمرحلة القادمة، وأشاد بالدور المبذول لتوعية المواطنين.