أحمد فتحي يكشف كواليس شخصيته في «الغسالة»

أعرب الفنان أحمد فتحي عن سعادته بالاشتراك في تجربة فيلمه الجديد "الغسالة"، والذي يتعاون من خلاله مع الفنانين أحمد حاتم ومحمود حميدة، وهو العمل المنتظر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك.وقال فتحي في تصريح لـ"الدستور"، إن العمل ينتمي لأعمال الفانتازيا الكوميدية حيث إنه مليء بالأحداث المختلفة، والتي لم يتم تداولها في أي عمل مصري من قبل.وأوضح أنه يجسد شخصية غير بشرية ستكون بمثابة مفاجأة كبيرة بداخل أحداث العمل، وهو الدور الذي لم يقدمه من قبل، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.يشار إلى أن فيلم "الغسالة" من بطولة أحمد حاتم وبيومي فؤاد وهنا الزاهد، ومن تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.