الشاب المعتدى عليه بالكويت يروي تفاصيل الواقعة: «في ناس مابترضاش بالظلم»

روى وليد صلاح الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت تفاصيل واقعة صفعه من مواطن كويتي أثناء وجوده في عمله كـ«كاشير» داخل سوبر ماركت تابع لجمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية بالكويت.وقال صلاح: «سألت زبون عن رقم مساهم، وقالي مفيش، فالزبون التاني اللي ضربني، كان عاوز يحط الرقم المساهم، فقلتله ممنوع.. قالي مش بكيفك، وضربني بالكف 3 مرات ومتنازلتش ومحدش عملي قضية.. في ناس كتير كويسة ومابترضاش بالظلم وبشكر الكويت والقانون الكويتي وجزاهم الله خيرًا على اللي عملوه معايه»، وفقا لتصريحاته لموقع المجلس الكويتي.وأوضح محامي المجني عليه ماضي الماضي، أنه قدم شكوى في قسم شرطة ميناء عبدالله، واستدعي المتهم وجار التحقيق معه، مشيرا إلى أنه لم يتنازل: «هناك تنازل شفهي لا نعلم عنه، لكننا قدمنا بلاغ».وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تعرض شاب مصري مقيم في دولة الكويت يعمل «كاشير» بجمعية صباح الأحمد لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري.وأكّدت مكرم، تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.وشدد السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت على أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.وأوضح قنصل عام مصر بالكويت أنَّه تمّ إلقاء القبض على المعتدي وتسجيل القضية جنحة ويتمّ متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري وليد، وأعلنت جمعية صباح الأحمد التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها ناصر ذعار العتيبي.