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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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«مش بكيني ولا بوركيني».. نرمين الفقي بمايوه «نص كم» على الشاطئ (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:59 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة لها من عطلتها الصيفية.

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة صيفية على شاطئ البحر فى إحدى الأماكن الساحلية، حيث ارتدت مايوه محتشم باللونين الأسود والأزرق، ورفعت شعرها الأسود كما اعتمدت نظارة شمسية زادت من جاذبيتها، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.

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