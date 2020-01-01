رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تراجع شعبيته.. حزب أردوغان يزور بيانات أعضاء جدد

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:45 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
طباعة
تورط حزب العدالة والتنمية الحاكة في تركيا في فضيحة جديدة، من خلال تسجيل المواطنين الذين حصلوا على حزم الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار وباء كورونا ضمن قاعدة بيانات الحزب، وفقا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».

ونقل «تركيا الآن» عن صحيفة «ديموقراط خبر» التركية، أن الحزب الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بإجراءات تسجيل عضوية الحزب لمعظم المواطنين الذين حصلوا على حزمة الدعم الاجتماعي المقدرة بألف ليرة تركية دون علمهم أو الحصول على موافقتهم.

وزارت المنظمة التابعة للحزب الحاكم في محافظة «فان» التركية منازل المواطنين وجمعت بيانات الهوية الخاصة بهم بحجة مساعدتهم في الحصول على حزمة الدعم الاجتماعي الحكومي؛ ليفاجأ المواطنون بعد ذلك بتسجيل عضويتهم في الحزب دون علمهم وموافقتهم.

يذكر أن رئيس المحافظة عن حزب العدالة والتنمية، كيهان توركمان أوغلو، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن الحزب لأول يشهد التحاق هذا الكم الكبير من الأعضاء على مدار ١٧ عامًا، قبل أن تنكشف تلك الفضيحة المدوية.

وأشار سنان كيليش، وهو عامل بناء يعيش في منطقة بوستانيتشي في منطقة إيبيك يولو، إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية حضروا إلى الحي منذ أسبوع وانتقلوا من منزل إلى منزل لجمع معلومات الهوية الخاصة بالأهالي، مضيفًا « لقد منحنا أيضًا معلومات هويتنا لهم لأننا بحاجة إلى المساعدة. واكتشفت أنني أصبحت عضوًا في حزب العدالة والتنمية بعد رسالة وصلتني على هاتفي بعد 3 أيام من الزيارة».

وأضاف كيليش «لقد سألونا ما المشاكل التي تواجهكم؟» ثم أصبحنا أعضاء دون إرادتنا. إذا كنت أريد أن أصبح عضوًا، سأذهب وأصبح عضوًا. لكن ليس لديهم الحق في إجباري على أن أصبح عضوًا بالحزب.. لقد خدعونا».

وتابع عامل البناء «أصبح الكثير من الناس مثلي أعضاء في الحزب بهذه الطريقة. إنهم يعتمدون سياسة انتهازية للاستفادة من الأزمة. فالناس عاطلون عن العمل وهناك جوع وفقر. لقد منحهم الناس معلومات عن هويتهم دون علم بما سوف يفعلونه بتلك البيانات، وهذه هي النتيجة».

موضوعات متعلقة

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

«الصحة» تدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع عقار الزمالك

الشاب المعتدى عليه بالكويت يروي تفاصيل الواقعة: «في ناس مابترضاش بالظلم»

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

أفضل 10 رسائل تهنئة لـ عيد الأضحى 2020 المبارك (صور)

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

التعبير عن الجائحة بنصوص أدبية.. تفاصيل مبادرة «كورونا بعيون هؤلاء»

«الناشرين المصريين»: تجميد عضوية أي مطبعة تساهم في التزوير

«الإدارة الاستراتيجية في عصر ما بعد كورونا».. ندوة بالناشرين المصريين

ربيع وهبة يناقش «الفيسبوك والفلسفة» على «الثقافية».. الأربعاء