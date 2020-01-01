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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر لن تسمح بتقسيم ليبيا أو التجرؤ على سيادتها

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:28 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
محمد الشريف
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قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، إن مصر لن تسمح بتقسيم ليبيا أو التجرؤ على سيادتها من أي جهة إقليمية غازية للبلاد، وفي المقدمة منها تركيا، حيث يحاول أردوغان أن يحقق حلمه القديم ويعيد الاستعمار العثمانى للبلاد العربية وهو ما لم ولن يتحقق.

ونوه عثمان في بيان له اليوم، بالموقف المصري القوي الصادر عن الرئيس السيسي، والذي أكد أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا وأن تدخلها سيحسم الأمور عسكريا بسرعة.

وأضاف: لكن مع هذا فإن مصر، وخلال الاتصالات طوال الفترة الماضية تعطي أولوية للحل السياسي، وقد أكد وزير الخارجية سامح شكري على هذا بالقول، إن مصر تصر على الحل السياسي في ليبيا، رغم أن الموضوع في منتهى الخطورة.

وحذر رشاد من المصير المحتوم الذي سيقابله أردوغان في ليبيا، ليس فقط لأن الاستعمار قد انتهى في العالم كله، وهو يحاول إعادته من جديد وهو ما لن يحدث. ولكن لأن ملايين الليبيين رافضين وجوده تماما ويعتبرونه محتلا غاصبا لبلادهم، ومستعدون تماما للوقوف في وجهه.

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