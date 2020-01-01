ليبيا: 7.47 مليار دولار خسائر «الإقفالات النفطية» خلال 191 يومًا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي عن وصول خسائر الفرص البيعية الضائعة بعد 191 يومًا من إقفال الموانئ والحقول النفطية إلى نحو 7.47 مليار دولار.وأوضحت المؤسسة، في بيان، الأحد، أن الخسائر بلغت بالتحديد سبعة مليارات و470 مليونا و484 ألف دولار، وبمبادرة إيطالية، انعقد اجتماع دولي الأسبوع الماضي، لمناقشة مسألة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، وتوقف الصادرات النفطية.يذكر أنه في 10 يوليو الجاري، أعلنت المؤسسة عن رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لكن بعدها بيوم صرح الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، بأن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي».