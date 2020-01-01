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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا التعليم العالي المصري والأردني يبحثان سبل تعزيز التعاون

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:07 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع الأردن في المجالات التعليمية والبحثية، خاصة في ظل عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، الدكتور محي الدين توق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالأردن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور علي العايد، سفير الأردن بالقاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد عبدالغفار، على الجهود المبذولة لحل المشاكل التي تواجه الطلاب الوافدين، خاصة الأردنيين، واستعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثقافى بين البلدين، وزيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض خالد عبدالغفار، الجهود المبذولة من قبل الدولة في إنشاء عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وهى: الجلالة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، والملك سلمان، إضافة إلى أفرع للجامعات الدولية، وهى مجمع الجامعات الكندية، وجامعات المعرفة الدولية، وجامعة جلوبال، والجامعة الألمانية الدولية.

كما ناقش الجانبان تنظيم لجنة مشتركة بين البلدين للتعليم عن بعد، والتعليم الخارجي، وتسويق التعليم العالي في كلا البلدين.

من جانبه، قدم سفير الأردن، الشكر لمصر على جهودها في حل مشاكل الطلاب الأردنيين، مثمنًا جهود الوزارة في تذليل العقبات التي تواجه الطلاب الأردنيين في مصر، وتقديم الرعاية الكاملة لهم خاصًة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى الاستجابة السريعة من جانب الوزارة أثناء أزمة كورونا ورعايتها للطلاب الأردنيين، الأمر الذي انعكس على استكمالهم العام الدراسي في مصر.

وفي ختام اللقاء، أشاد محي الدين توق، بتميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الخيار الأول للطلاب الأردنيين.

حضر اللقاء السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، وكَاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ورشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومأمون الدبعي، عضو مجلس التعليم العالي، ود.محمود القيسي، مساعد الأمين العام للشئون الإدارية والمالية بالوكالة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وإبراهيم العموش، المستشار الثقافي الأردني بالقاهرة.

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