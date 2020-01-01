رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

«صابر يرجع المدرسة».. طفل استغاث بـ«الدستور» فسمعت مصر شكواه (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:03 م
صابر يرجع المدرسة
صابر يرجع المدرسة
طباعة
ساعات قليلة من نشر موقع جريدة «الدستور» مقطع فيديو يتضمن أمنية طفل بالعودة إلى مدرسته بعد خروجه منها لظروف خاصة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة داعين إلى تدخل كل الجهات المعنية لإعادته والتكفل بظروفه.

«صابر»، الذي قال أمنيته عبر منصة «الدستور» لم يكن يتوقع أن تصل إلى الملايين، وسرعان ما تناقلت المواقع الإخبارية القصة للمساهمة في تحقيق أمنية الطفل.

وتواصلت مؤسسة الأزهر الشريف، مع «الدستور» لتعرف قصة الطفل «صابر»، وفي استجابة سريعة وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كلف بالبحث عن الطفل ومساعدته وتوفير جميع الاحتياجات له وتحقيق «حياة كريمة» له ولأسرته.

ويتكفل الأزهر بتلك الحالات من بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وتصدر تريند #صابر_يرجع_المدرسة مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية.

«صابر»، الذى كان يدرس فى أحد المعاهد الأزهرية، يعمل حاليا فى «بيع المناديل» بمحيط المركز الثقافي الروسي بالدقى، وأسرته تقيم فى منطقة أبو النمرس، التابعة لمحافظة الجيزة.

وطلب الأزهر من «الدستور» البيانات الكاملة حول حالة الطفل «صابر» وعنوانه، وهو ما تعمل عليه «الدستور».
«صابر يرجع المدرسة».. طفل استغاث بـ«الدستور» فسمعت مصر شكواه (فيديو)
«صابر يرجع المدرسة».. طفل استغاث بـ«الدستور» فسمعت مصر شكواه (فيديو)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

كرامة أبنائنا.. «الهجرة»: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه للمعتدين على طفل سوداني

بناءً على طلب والده.. الغواصون يواصلون البحث عن جثة شادى بشاطئ النخيل

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

«الصحة» تدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع عقار الزمالك

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

كرامة أبنائنا.. «الهجرة»: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل 10 رسائل تهنئة لـ عيد الأضحى 2020 المبارك (صور)

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«الإدارة الاستراتيجية في عصر ما بعد كورونا».. ندوة بالناشرين المصريين

ربيع وهبة يناقش «الفيسبوك والفلسفة» على «الثقافية».. الأربعاء

ختام أعمال أول مهرجان افتراضى للإعلام والسينما بالجامعة البريطانية اليوم

عزت القمحاوي يناقش «غرفة المسافرين» على النيل الثقافية الأربعاء