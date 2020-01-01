«صابر يرجع المدرسة».. طفل استغاث بـ«الدستور» فسمعت مصر شكواه (فيديو)

«صابر»، الذي قال أمنيته عبر منصة «الدستور» لم يكن يتوقع أن تصل إلى الملايين، وسرعان ما تناقلت المواقع الإخبارية القصة للمساهمة في تحقيق أمنية الطفل.وتواصلت مؤسسة الأزهر الشريف، مع «الدستور» لتعرف قصة الطفل «صابر»، وفي استجابة سريعة وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كلف بالبحث عن الطفل ومساعدته وتوفير جميع الاحتياجات له وتحقيق «حياة كريمة» له ولأسرته.ويتكفل الأزهر بتلك الحالات من بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.وتصدر تريند #صابر_يرجع_المدرسة مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية.«صابر»، الذى كان يدرس فى أحد المعاهد الأزهرية، يعمل حاليا فى «بيع المناديل» بمحيط المركز الثقافي الروسي بالدقى، وأسرته تقيم فى منطقة أبو النمرس، التابعة لمحافظة الجيزة.وطلب الأزهر من «الدستور» البيانات الكاملة حول حالة الطفل «صابر» وعنوانه، وهو ما تعمل عليه «الدستور».