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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نورديك مونيتور»: سجن 2 من مساعدي رئيس أركان الجيش التركي السابق

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:01 م
خلوصي أكار
خلوصي أكار
آية حسني
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نشر موقع «نورديك مونيتور» السويدي، اليوم، وثائق جديدة تفيد بسجن 2 من المساعدين المقربين لرئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التركي سابقًا ووزير الدفاع حاليًا، خلوصي أكار، وطردهما من الخدمة بزعم تواصلهما مع حركة فتح الله جولن التي يصنفها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جماعة إرهابية، على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت ذلك.

وحسب وثائق الموقع السويدي فإن هذه القضايا تؤكد المؤامرات التي حاكتها حكومة أردوغان منذ تدبير الانقلاب المزعوم لتصفية القوات المسلحة التركية من أي قيادات قد تعرقل سيطرة أردوغان على الجيش.

وتوضح الوثائق أن العقيد أورهان يكيلكان الذي عمل كمستشار رئيسي لأكار وكان معه منذ سنوات، أخضعته المخابرات لعدة تحقيقات، ليس ذلك فحسب، بل شملت التحقيقات أقاربه وزملاءه في المدرسة وأصدقاء طفولته وجيرانه في الأماكن التي عاش فيها.

وكان خلوصي أكار قد طلب تقريرا مفصلا عن يكيلكان بأمر من رئيس المخابرات هاكان فيدان، وقد أثبت التقرير أن يكيلكان ليس له أي علاقة بحركة جولن. ولم تكن هذه الاستفسارات قائمة على أي اشتباه بل كانت جزءًا من طلب المعلومات من الشرطة والمخابرات حوله.

وقال «نورديك مونيتور» إن النظام عكف على تصفية آلاف الضباط الذين لا علاقة لهم بمحاولة الانقلاب أو بحركة جولن، وجرت محاكمتهم وسجنهم بتهم مشكوك فيها، مع أدلة تضمنت العديد من العيوب الإجرائية والتقنية التي تشوه التحقيقات وجلسات الاستماع.

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