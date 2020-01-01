«الأدلة الجنائية» تفحص حريق بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

أمر المستشار عبدالمجيد القصاص، المحامي العام لنيابات أكتوبر، مساء الأحد، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق الذي نشبّ بـ«هنجر» تبلغ مساحته الـ20 ألف متر، كائن بالمدينة الصناعية.ويفحص خبراء الأدلة الجنائية آثار الحريق للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وتحديد الأسباب التي أدت إليه والأدوات المستخدمة في إحداثه، لاسيما وأن درجة الحرارة مرتفعة، وفحص عما إذا سبب الحريق ماسًا كهربائيًا أم لا، ويُضاف لتلك المهام.