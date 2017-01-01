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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تختبر نظام بوسيدون الدفاعي الذي يعمل بالطاقة النووية

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:50 م
نظام بوسيدون الدفاعي
نظام بوسيدون الدفاعي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن البحرية الروسية إلى جانب مؤسسات صناعة الدفاع تجريان اختبارًا على أول نظام بوسيدون الذي يتكون من غواصة حاملة لغوّاصات أصغر حجمًا مسيرة آليًا وغير مأهولة تعمل بالطاقة النووية.

قالت وزارة الدفاع:"تجري البحرية إلى جانب مؤسسات صناعة الدفاع اختبارات على أول غواصة حاملة لغوّاصات أصغر حجمًا مسيرة آليًا غير مأهولة تعمل بالطاقة النووية من نوع بوسيدون البحرية والتي تم إطلاقها في مارس 2019".

أضافت الوزارة أنه يتم الانتهاء بنجاح من العمل على إنشاء أنظمة أسلحة حديثة للبحرية منظومة تحت الماء مجهزة بمركبات بوسيدون المسيرة آليًا تحت الماء ونظام صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد ذكر في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية في مارس الماضي عن الغواصة النووية المسيرة التي يمكن أن تسير بسرعة هائلة على عمق كبير والتي أطلقت عليها فيما بعد تسمية بوسيدون، إلى جانب صاروخ أفانجارد المزود برأس قتالي وصاروخ "سارمات" العابر للقارات وصاروخ "كينجال".

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