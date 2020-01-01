المرصد: إيران تعزز نفوذها في سوريا بأنشطة ثقافية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن القوات الإيرانية تواصل ترسيخ نفوذها أكثر داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها على الأراضي السورية.وأوضح المرصد أن إيران تقوم بذلك بطرق وأساليب عدة كعمليات التجنيد واستقطاب الشباب، بالإضافة لكسب ود الأهالي بفعاليات ومساعدات، موضحا أن المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور عمد إلى تنظيم رحلة ترفيهية لنحو 30 طفلا من أبناء المدينة إلى حديقة الأصدقاء التي أنشأها المركز الإيراني في حويجة صكر، حيث يحاولون تلميع صورتهم أمام أهالي المنطقة عبر مثل هذه النشاطات، بالإضافة لغرس أفكارهم في عقول الأطفال.وقال المرصد إن "ميليشيا فاطميون" الموالية لإيران عمدت إلى حل "اتحاد الفلاحين" التابع للحكومة السورية في مناطق تواجدها بريف الميادين، وبدأت تستثمر الأراضي الزراعية من خلال قيامها بإنشاء ورشات لحراثة الأراضي الزراعية بأسعار أقل من المتعارف عليها، وقدمت عروضًا للفلاحين في المنطقة لدعم محاصيلهم مقابل الاستثمار بحصاد الأراضي الزراعية وعدم بيعها لغيرهم.وأوضح المرصد أن ذلك يأتي في ظل التمدد الإيراني في منطقة الميادين وريفها شرقي دير الزور.