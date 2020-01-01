بيومي فؤاد يطارد حنان مطاوع في «أمل حياتي»

يصور المخرج أحمد حسن، أحداث قصة "أمل حياتي"، ما بين لوكيشانات تصوير خارجية بمنطقة جاردن سيتي والتحرير ولوكيشانات داخلية بمدينة الإنتاج الإعلامي، في العمل الذي ينتمي لمسلسل "إلا أنا" والذي يعد قصة يسري الفخراني.وعلم "الدستور" أن الفنان بيومي فؤاد يجسد شخصية صاحب محل في منطقة جاردن سيتي، ويتعرض للسرقة من قبل بطلة الحكاية حنان مطاوع، وهو ما يجعله يقوم بالإبلاغ عنها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي اجتماعي.حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع وبيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.مسلسل "إلا أنا" تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".