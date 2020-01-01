رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومي فؤاد يطارد حنان مطاوع في «أمل حياتي»

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:46 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
محمد مجدي
طباعة
يصور المخرج أحمد حسن، أحداث قصة "أمل حياتي"، ما بين لوكيشانات تصوير خارجية بمنطقة جاردن سيتي والتحرير ولوكيشانات داخلية بمدينة الإنتاج الإعلامي، في العمل الذي ينتمي لمسلسل "إلا أنا" والذي يعد قصة يسري الفخراني.

وعلم "الدستور" أن الفنان بيومي فؤاد يجسد شخصية صاحب محل في منطقة جاردن سيتي، ويتعرض للسرقة من قبل بطلة الحكاية حنان مطاوع، وهو ما يجعله يقوم بالإبلاغ عنها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي اجتماعي.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع وبيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا" تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

موضوعات متعلقة

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

استجابة لـ«الدستور».. «الأزهر» يوجه بتوفير «حياة كريمة» لـ الطفل صابر

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة 3 درجات حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

«الصحة» تدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع عقار الزمالك

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

كرامة أبنائنا.. «الهجرة»: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل 10 رسائل تهنئة لـ عيد الأضحى 2020 المبارك (صور)

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: تجميد عضوية أي مطبعة تساهم في التزوير

«الإدارة الاستراتيجية في عصر ما بعد كورونا».. ندوة بالناشرين المصريين

ربيع وهبة يناقش «الفيسبوك والفلسفة» على «الثقافية».. الأربعاء

ختام أعمال أول مهرجان افتراضى للإعلام والسينما بالجامعة البريطانية اليوم