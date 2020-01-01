امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. موعد تسليم امتحان الدين للدبلومات الفنية



امتحانات الدبلومات الفنية 2020

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني - في تصريحات صحفية - إنه سيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 682020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهي أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 2582020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.



وحول موعد تأدية امتحان التربية الدينية قال مجاهد في تصريحاته: "تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020".



امتحانات الدبلومات الفنية 2020 وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني - في تصريحات صحفية - إنه سيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 682020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهي أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 2582020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.وحول موعد تأدية امتحان التربية الدينية قال مجاهد في تصريحاته: "تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020".



وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية أمس السبت 25 يوليو قبل بدء الامتحان بساعتين على وبالفعل قاموا الطلاب باستلام الكراسات.





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موعد ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2020 وانقسمت المواعيد وفقًا للتالي حيث بالنسبة لطلاب نظام الثلاث سنوات:

موعد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.



وطلاب نظام الخمس سنوات:

موعد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا. وانقسمت المواعيد وفقًا للتالي حيث بالنسبة لطلاب نظام الثلاث سنوات:موعد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.وطلاب نظام الخمس سنوات:موعد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الدبلومات الفنية 2020 والتي بدأت أمس السبت وتستمر حتى ١٣ أغسطس، على أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية في آخر شهر أغسطس، حيث أدى 751 ألفا و926 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان في (80) مادة فترة أولي، و(4) مواد في الفترة الثانية، في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.