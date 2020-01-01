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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:43 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد الليبية، محمد صالح، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وأضاف صالح في تصريحات أن فرق التقصي والاستجابة السريعة ببني وليد بدأت بحصر المخالطين للحالات المصابة وأخذ عينات منهم لفحصها، مطالبًا كافة المخالطين بضرورة التعاون مع فرق الرصد لاستكمال مهامهم.

وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، لتبلغ إجمالي الحالات المصابة بمدينة طبرق أربع حالات.

وأوضح الجالي أن الإصابات الثلاث جديدة هي لمخالطة للحالة الأولى، التي تم اكتشافها يوم الخميس الماضي لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما، وهي ليست الحالة الصفرية بالمدينة - المريضة ليس لديها أي تاريخ سفر للخارج -وبهذا الشكل لو لم يتم اكتشاف الحالة الصفرية سيزداد عدد الحالات.. مشيرا إلى أن المصابين الأربعة تم نقلهم إلى العزل الصحي بمدخل المدينة الغربي وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا نحو 2547 حالة إصابة منذ ظهوره في البلاد مارس الماضي، بينها 1979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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