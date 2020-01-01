محافظ بورسعيد يبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.وأعلن محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال العيد، وأن غرفة العمليات الرئاسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء متواجدون على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور.وشدد على تواجد مسئولين على مستوى عال من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.كما أصدر توجيهاته خلال الاجتماع بقيام مديرية الطب البيطري والتموين والأحياء وكافة الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجزر ومحلات الجزارة، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، مشددا على المرور على محلات الجزارة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وكذلك أعمال النظافة والتطهير عقب الذبح حرصا على الصحة العامة.وأضاف المحافظ أن جميع مجازر المحافظة سوف تعمل بكامل طاقتها قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك من أجل تلبية طلبات المواطنين.كما وجه مديرية الشئون الصحية بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد، وسرعة التعامل مع أي حالة مرضية وقيام مديرية الشباب والرياضة والثقافة بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات مجانا للمواطنين، مشيرا إلى أن شوارع المحافظة سوف تشهد تواجد أمني من رجال الشرطة لحماية وسلامة وأمن المواطنين وضبط الحركة المرورية بالشارع، والتعامل مع الدراجات النارية المخالفة.كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة بالقرى التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ورفع درجة الاستعداد بها.وأضاف أن أجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة الأحياء عليهم دور كبير في فرض الانضباط، ومنع أي مظاهر سلبية أثناء عيد الأضحى.