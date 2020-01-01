«الصحة» تدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع عقار الزمالك

وجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات محافظة القاهرة عقب حادث ميل في عقار بمنطقة الزمالك نتيجة هبوط أرضي الذي لم يسفر عنه مصابون أو خسائر في الأرواح.وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف مجهّزة لموقع الحادث، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة تتابع الموقف أولًا بأول.