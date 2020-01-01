البحرين تبحث تطوير التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع ستيفانو بيتيناتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى المملكة، سبل تطوير التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة بما يدعم الجهود التنموية في البحرين ويحقق الأهداف المنشودة.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزير الخارجية أشاد خلال اللقاء الذي تم عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بالدور المهم والملموس الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والمبادرات البناءة التي يطلقها.من جانبه، أعرب ستيفانو بيتيناتو عن اعتزازه الكبير بما تشهده الشراكة القائمة بين البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المختلفة وبرامجها المتخصصة من تطور ونماء مستمرين، مؤكدًا اهتمامه بتنمية وتطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية إلى آفاق أوسع على كافة المستويات.كما بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسبل الاستفادة من الخبرات والتجارب والمشروعات الأممية لتحقيق الأولويات التنموية التي تتبناها مملكة البحرين.