رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. ماذا قال المغردون عن شبيهة دينا الشربيني؟

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:28 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
نوران إمام
طباعة
تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني تريند موقع "تويتر" في ساعات قليلة، بعد انتشار مقطع فيديو لشبيهتها "إيمان همام" وهي عارضة أزياء هولندية من أصل مصري ومغربي، حيث نشرت إيمان فيديو لها وهي ترقص بمايوه بكيني مما جعل رواد التواصل الاجتماعي يختلط عليهم الأمر ويظنون أنها دينا الشربيني، وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو تصدر التريند الرابع على موقع "تويتر".

"الدستور" ترصد في السطور التالية ما غرد به رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، حيث قالت عليا جعفر: "يعني دي مش دينا الشربيني"، فيما عبر أحمد عزوز عن استيائه من التريند معلقًا: "دي مش دينا الشربيني أصلًا بلاش كذب وفبركة هو أي كلام وخلاص ارحمونا"، فيما علقت سلوى حسني مازحة: "هو فين عمرو دياب يا جماعة"، فيما علق ميزو ساخرا: "يعنى دينا الشربينى تصدرت التريند علشان واحدة شبهها طالعة ترقص بالمايوه؟.

وعلق أحمد جاد قائلا: "آخر 3 ثواني دينا الشربيني هي اللي بترقص أنا اتفرجت على الفيديو مليون مرة ولكن فعلا هي بالظبط"، فيما قالت علا يزيد قائلة: "دينا الشربيني مبترقصش غير علي أغاني الهضبة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين»: استخراج بطاقات جديدة إلكترونيا بعد عيد الأضحى (خاص)

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

«التموين»: إضافة مواليد جدد على البطاقات فى أغسطس «فشنك»

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

«الصحة» تدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع عقار الزمالك

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

كرامة أبنائنا.. «الهجرة»: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل 10 رسائل تهنئة لـ عيد الأضحى 2020 المبارك (صور)

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«الإدارة الاستراتيجية في عصر ما بعد كورونا».. ندوة بالناشرين المصريين

ربيع وهبة يناقش «الفيسبوك والفلسفة» على «الثقافية».. الأربعاء

ختام أعمال أول مهرجان افتراضى للإعلام والسينما بالجامعة البريطانية اليوم

عزت القمحاوي يناقش «غرفة المسافرين» على النيل الثقافية الأربعاء