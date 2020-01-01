بعد تصدرها التريند.. ماذا قال المغردون عن شبيهة دينا الشربيني؟

تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني تريند موقع "تويتر" في ساعات قليلة، بعد انتشار مقطع فيديو لشبيهتها "إيمان همام" وهي عارضة أزياء هولندية من أصل مصري ومغربي، حيث نشرت إيمان فيديو لها وهي ترقص بمايوه بكيني مما جعل رواد التواصل الاجتماعي يختلط عليهم الأمر ويظنون أنها دينا الشربيني، وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو تصدر التريند الرابع على موقع "تويتر"."الدستور" ترصد في السطور التالية ما غرد به رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، حيث قالت عليا جعفر: "يعني دي مش دينا الشربيني"، فيما عبر أحمد عزوز عن استيائه من التريند معلقًا: "دي مش دينا الشربيني أصلًا بلاش كذب وفبركة هو أي كلام وخلاص ارحمونا"، فيما علقت سلوى حسني مازحة: "هو فين عمرو دياب يا جماعة"، فيما علق ميزو ساخرا: "يعنى دينا الشربينى تصدرت التريند علشان واحدة شبهها طالعة ترقص بالمايوه؟.وعلق أحمد جاد قائلا: "آخر 3 ثواني دينا الشربيني هي اللي بترقص أنا اتفرجت على الفيديو مليون مرة ولكن فعلا هي بالظبط"، فيما قالت علا يزيد قائلة: "دينا الشربيني مبترقصش غير علي أغاني الهضبة".