حجازي يتفقد كنترول قطاع القاهرة «د» لمتابعة أعمال التصحيح

تفقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات لمادة علم النفس بمدرسة الشهيد مصطفى لطفى التجارية بنات قطاع القاهرة (د) بغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.وأكد حجازي أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاريا لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح باستمرار.وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.ويضم قطاع القاهرة (د) (مقدري درجات) بمحافظة القليوبية أوراق طلاب محافظات القليوبية، ومحافظة الإسماعيلية، وبعض إدارات القاهرة (المطرية ـ مدينة السلام ـ المرج ـ عين شمس)، بإجمالي عدد 69444 طالب.شارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، طه عجلان وكيل أول الوزارة مدير مديرية القليوبية، وعبد النبى سعد طه رئيس لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د)، وأسامة بدر وكيل لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د).ووجه الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحان ونائب الوزير لشئون المعلمين بسرعة الانتهاء من بحث تطابق الإجابات فى بعض المواد باللجان التابعة للكنترول طبقًا لما ورد لغرفة العمليات المركزية ورؤساء اللجان، وسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة وفق معايير المراجعة النهائية.