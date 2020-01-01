رئيس النواب الليبي يبحث في المغرب مستجدات الأوضاع بالبلاد

توجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، إلى المغرب بدعوة من السلطات المغربية لبحث الأزمة الليبية.وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس فتحي المريمي - في تصريح لبوابة الوسط الإخبارية - إن صالح سيناقش في المغرب الأزمة الليبية وسبل إيجاد حلول لها، على ضوء مبادرة رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.وأضاف المريمي، أن صالح سيناقش أيضا الاعتداء التركي على ليبيا الدولة المستقلة ذات السيادة، والمرفوض من كل القوانين والأعراف الدولية، معتبرا أنه من الضروري أن يتخذ العرب والمجتمع الدولي موقفا للحد من التدخل التركي الذي فاقم الأزمة الليبية.ويرافق رئيس مجلس النواب خلال الزيارة وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج.ومن المقرر أن يتوجه عقيلة صالح إلى الأردن بعد ختام زيارته المغرب، لمناقشة نفس الموضوعات سعيا لدعم عربي من أجل إنهاء الأزمة.