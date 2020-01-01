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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمسارين بمشروع توسعات محطة مياه الصرف في الأقصر

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:53 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
هدى الأمير
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شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بدء أعمال التشغيل التجريبي ودخول المياه فى مسارين بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر.

وكان فى استقباله اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث أوضح أهمية المشروع لاستيعاب الكميات الزائدة من مياه الصرف الصحي لمدينة الأقصر.

كما قدم المهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحي شرح مفصل للخطوات التنفيذية ومسارات العمل بالمشروع.

وأوضح مدير عام الصرف الصحي، أن المساحات الجديدة المضافة وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة تقدر بحوالى مليون و٧٤٣ ألف متر مكعب، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمشروع ٣٦ الف م٣يوم، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة فى المشروع بلغت حوالى ٧٦٤ ألف متر مكعب.

كما يبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر ٨٠٠ مم مواسير GPR حوالى ١٠٠٠ متر، وطول خط الطرد قطر ٦٠٠ مم مواسير UPVC حوالى ٣٨٣٠ مترًا، كما تبلغ مساحة الغابة التى سيتم استصلاحها حوالى ٣٠ فدانا جديدًا لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من ٢٩ ألف م٣ إلى ٦٥ ألف م٣ يوم.

وحضر بدء التشغيل التجريبي للمشروع مهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة للمياه بقطاع الصعيد، وعميد مهندس أسامة خليل رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة، وعميد يحيى عبد المنعم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، ومهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من مديرى الإدارات والقطاعات والمهندسين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمسؤولين التنفيذيين للمشروع.
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم

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