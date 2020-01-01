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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سوسن بدر: أنتقي أدواري بشكل جيد وفيلم «مش أنا» متماسك الأحداث

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:52 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بالتواجد في فيلم "مش أنا"، بطولة النجم تامر حسني، مشيدة بسيناريو الفيلم من ناحية الشخصيات وتماسك الأحداث.

وقالت سوسن بدر، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الجانب الإنساني بالشخصية التي تقدمها بالفيلم كان سببا رئيسيا في تحمسها لتقديمها، خاصة أن العمل اجتماعي كوميدي.

ولفتت إلى أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصيتها بعدما وجدت الدور مركبا وفيه تناقضات كبيرة، حيث تجسد خلال أحداث الفيلم والدة الفنان تامر حسني.

وأضافت بدر أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة، مؤكدة أن ما يهمها هو الوجود بعمل يضيف لها فنيا وليس مجرد الظهور فقط.

وأشارت إلى أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة عليها، والتي تحمل بداخلها مساحة من التمثيل تسمح لها بتقديم أداء مختلف.

ويتواصل حاليا تصوير فيلم "مش أنا"، وسط تكثيف ساعات التصوير استعدادا لعرضه بموسم عيد الميلاد المقبل، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة ( سوسن بدر)، إذ يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

ويشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وشيرين وحجاج عبدالعظيم، وفايز المالكي، وأسما سليمان، وياسمين البشبيشي، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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