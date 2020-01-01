129 إصابة جديدة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 129 إصابة مؤكد بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 1367 فحصًا.ونقلت الإذاعة السنغالية عن بيان لوزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ الثاني من مارس الذي شهد أول ظهور للوباء في السنغال بلغ 9681 وتم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تعافي 45 مصابًا منهم ليصل إجمالي حالات الشفاء الى 6409 أشخاص وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 191 شخصًا في حين يواصل 3080 مصابا علاجهم في المشافي.