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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ننفرد بنص فيديو رئيس الزمالك عن «الكتائب الأهلاوية» قبل إذاعته
الأحد 26/يوليه/2020 - 04:48 م
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية أنه سيقوم بنشر فيديو يرد من خلاله على "الكتائب الإلكترونية للنادي الأهلي"، وذلك مساء أمس.
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