مجلس جامعة أسوان يعتمد إنشاء وحدة اختبارات إلكترونية

عقد مجلس جامعة أسوان، اليوم الأحد، اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات.وافتتح الدكتور أحمد غلاب أعمال المجلس بالترحيب بالحضور، وتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة، وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وهنأ أيضا رئيس الجامعة دولة مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.كما نعى مجلس جامعة أسوان وفاة الفريق اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونعى المجلس وفاة أحمد الزيات نقيب الصحفيين بالنقابة الفرعية بأسوان ومدير مكتب جريدة الوفد بأسوان.وناقش المجلس أعمال المتابعة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي يؤديها 7 آلاف طالب بالفرق النهائية بالجامعة.كما وافق مجلس جامعة أسوان على لائحة الدراسات العليا بكلية الآثار للعام الجامعي 20212020.وتمت الموافقة من مجلس جامعة أسوان على إنشاء وحدة الاختبارات الإلكترونية التابعة لمركز المعلومات وشبكة الاتصالات بالجامعة، كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.وأكد الدكتور أحمد غلاب أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها في كافة اختبارات القبول لطلاب كليات العملية، مع بداية العام الجامعي الجديد مثل كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية، وخلال الدورات التدريبية التي تتم بالجامعة والعمل على سرعة أعمال التصحيح والرصد لإظهار النتائج في مواعيدها المقررة، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب، كما منح المجلس عدد من الدرجات العلمية دكتوراه وماجستير.