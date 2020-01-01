بروتوكول بين «الاتصالات» وجامعة القاهرة لإنشاء مركز لريادة الأعمال

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة القاهرة؛ بهدف تطوير مبنى تابع للجامعة في منطقة بين السرايات ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الاعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عمرو محفوظ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب. وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 25 عاما؛ والذي يأتي في إطار السعي نحو خلق مجتمع مصري مبدع ومبتكر منتجا للعلوم والتكنولوجيا وقادر على تحديد الأولويات القومية مع ربط استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية؛ كما يأتي في ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء باستغلال المبنى المجاور لجامعة القاهرة والأراضي المحيطة به بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة والسابق صدور قرار بترتيب حق انتفاع لصالح الجامعة بهم كمركز للإبداع وريادة الأعمال.وتشمل عمليات التطوير مجموعة من الأعمال والإجراءات الانشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحي المعمارية بما يحافظ على القيمة التراثية؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها، فضلا عن دعم شباب المبتكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاشراف الفني والعلمي المتخصص.في بداية اللقاء أكد د.خالد عبد الغفار أن البروتوكول يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي واستكمال المشروعات التي يتم تنفيذها؛ كما يعكس اهتمام الوزارة بإنشاء مراكز إبداع بالجامعات المختلفة، مشيدا بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعات، وتحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلي دورها في ترميم المبنى المخصص لإقامة مركز للتدريب والإبداع وريادة الأعمال التكنولوجية بجامعة القاهرة.وأكد د.خالد عبد الغفار خلال اللقاء علي ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد المبني ليبدأ العمل به في أقرب وقت ليصبح منارة ثقافية للطلاب للانتفاع به، مشددا بأهمية الحفاظ علي الطابع الأثري والشكل العام الخارجي للمبني أثناء عمليات الترميم وإضافة الاضاءة المناسبة له، والدمج بين عراقة وأصالة المبني القديم والحداثة.ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متصل ووثيق وذو خطوات متسارعة وان توقيع هذا البروتوكول يأتي تتويجا للتعاون المشترك في انشاء مجمعات الابداع التكنولوجي في 6 محافظات وكذلك انشاء الجامعة المعلوماتية بمدينة المعرفة، موضحا ان التعاون يشمل ايضا تنفيذ مشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية وميكنة الجامعات وتطوير نظم الامتحانات الرقمية بالإضافة الى انه تم التشارك مع وزارة التعليم العالي في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال التعاون في مجالات البحوث.وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول الذي تم توقيعه يهدف الى انشاء مركزا للإبداع يتم من خلاله توفير البيئة المحفزة للابتكار ولنمو ريادة الأعمال لطلبة الجامعات المصرية والخريجين؛ مشيرا الى انه سيتم انشاء المركز بما يليق باسم جامعة القاهرة وعراقتها.وقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.