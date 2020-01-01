داعية: عمر بن الخطاب خصص وقتًا خاصًا لطواف النساء بالكعبة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لا توجد صعوبة ولا مستحيل طالما يدعو الإنسان الله عز وجل، مشيرا إلى أن الناس كانت تحفظ القرآن وهم كبار السن في عهد رسول الله.واستشهد "عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "كَانَ عمر بن الخطاب رضى الله عنه إِذا مَشَى أسْرع، وَإِذا قَالَ أسمع، وَإِذا ضرب أوجع، وإذا حكم أبدع، وإذا قرأ أدمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا استشفع شفعّ".وأشار إلى أنه عندما بعث النبي لم يؤمن به كل الناس، لافتًا إلى أن الناس في مكة كانوا لا يظنون أن عمر بن الخطاب سيدخل الإسلام ولكنه أسلم بعد 6 سنوات من نزول الوحي واحتل اسمه الصدارة بعد سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله عنهما، وهو الوحيد الذي خصص وقتا خاصا لطواف النساء حول الكعبة.واختتم: "كل نوم هو موت، لذلك صفي حساباتك أولا بأول، ولا تترك الأمور لغد، خذ وقتا أعبد فيه ربك، وريح القلوب ساعة وساعة، يجب أن تأخذ وقتك من الدنيا بالقوة".