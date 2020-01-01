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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافى 9 حالات جديدة من كورونا بحميات بني سويف

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:36 م
تعافى حالات كورونا
تعافى حالات كورونا
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، عن تعافى 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد،
وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة

وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاج،والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات، والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى حميات بني سويف، على المتابعة المستمرة للمستشفى.
تعافى حالات كورونا
تعافى حالات كورونا
تعافى حالات كورونا
تعافى حالات كورونا

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