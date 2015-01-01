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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«جمعية المستثمرين»: مبادرة تحفيز الاستهلاك تشجع المنتج المحلي

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:33 م
المهندس محمد المنزلاوي
المهندس محمد المنزلاوي
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أكد عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس محمد المنزلاوي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع استهلاك المنتج المحلي، والتي بدأت اليوم، تحقق مصلحة وطنية في توقيت مهم للغاية لتحفيز الصناعة الوطنية.

وأشار المنزلاوي إلى أن كافة أطراف المجتمع ستستفيد من مبادرة تحفيز استهلاك المنتج المحلي التي تعكس تقدير الدولة للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية لأزمة كورونا وانعكاساتها علي الأسواق والمواطنين.

وقال إن الصناعة الوطنية واجهت ظروفا صعبة وتحملت الكثير من الأعباء والضغوط والتحديات على مدى سنوات، وأن هذه المبادرة ستعمل على تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج والمبيعات وتنشيط حركة الأسواق وكسر حالة الركود ودعم المواطنين من خلال طرح منتجات وسلع وطنية بأسعار مخفضة وتنافسية تشمل نحو 4200 منتج من السلع المعمرة وغير المعمرة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والكهربائية بخلاف العديد من القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الملابس الجاهزة وغيرها.

كما أكد أن المنتج والتاجر والمستهلك الأطراف المستفيدة من المبادرة الرئاسية لدعم وتحفيز استهلاك المنتج المحلي، وستنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري بشكل عام، مطالبا بضرورة مد المبادرة لنهاية العام بدلًا من 3 شهور لدعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها.

وشدد المنزلاوي علي ضرورة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية ليشمل العقود الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم الصناعات المحلية.

وقال إنه سيقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع مختلف دوائرالأعمال في اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال من أجل التواصل مع الأجهزة الحكومية المعنية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية لوضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة تلزم جهات الشراء في المناقصات والمشروعات القومية والقطاع الخاص وغيرها بتفضيل المنتج المحلي الذي تتوافر فيه جميع الشروط الفنية والمطابقة لمعايير الجودة والسلامة.

وأكد أنه آن الأوان لنرى خطوات جدية لتحفيز المنتج الوطني والصناعة المحلية باعتبار الصناعة هي المشغل الأكبر للعمالة وتوفير فرص العمل للشباب وحائط الصد القوي للدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

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