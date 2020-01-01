وقف إصدار تراخيص البناء ببنى سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، قرارا رقم 978 لسنة 2020، يقضي باستبدال نص القرار رقم 911 2020، وينص على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، وذلك بمدن المحافظة السبع لمدة 6 أشهر اعتبارا من 24 من شهر مايو الماضي.على أن تعتبر تراخيص البناء التي صدرت بمدن: ناصر، وإهناسيا، وببا، وسمسطا، والفشن خلال الفترة السابقة على تاريخ القرار الجديد نافذة وصحيحة، ويأتي ذلك بناء عن نتيجة المتابعة الدورية لملف تراخيص البناء والأعمال الجاري تنفيذها بالمدن على مستوى المحافظة، وللصالح العام.